Туристы пытались провезти контрабандные продукты в Хабаровский край

С начала летней навигации через пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае выявили 85 попыток незаконного ввоза животноводческой продукции.
Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при досмотре ручной клади у граждан Китая обнаружили 67,4 кг продукции, запрещенной к ввозу без необходимых документов.
Среди изъятого — мясные продукты (сосиски, колбасы, куриные лапы, снеки из говядины и свинины), молочная продукция, а также рыба, яйца и мед.
Только за период с 13 по 18 июля инспекторы зафиксировали 14 таких случаев. Девять туристов пытались провезти более 4 кг колбас и мясных снеков, еще у нескольких пассажиров обнаружили молоко и яйца.
Вся продукция была возвращена на территорию Китая.
Россельхознадзор напоминает, что ввоз продукции животного происхождения без ветеринарных документов запрещен.