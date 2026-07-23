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Туристы пытались провезти контрабандные продукты в Хабаровский край

С начала летней навигации в пункте пропуска «Покровка» выявили 85 нарушений.

С начала летней навигации через пункт пропуска «Покровка» в Хабаровском крае выявили 85 попыток незаконного ввоза животноводческой продукции.

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при досмотре ручной клади у граждан Китая обнаружили 67,4 кг продукции, запрещенной к ввозу без необходимых документов.

Среди изъятого — мясные продукты (сосиски, колбасы, куриные лапы, снеки из говядины и свинины), молочная продукция, а также рыба, яйца и мед.

Только за период с 13 по 18 июля инспекторы зафиксировали 14 таких случаев. Девять туристов пытались провезти более 4 кг колбас и мясных снеков, еще у нескольких пассажиров обнаружили молоко и яйца.

Вся продукция была возвращена на территорию Китая.

Россельхознадзор напоминает, что ввоз продукции животного происхождения без ветеринарных документов запрещен.