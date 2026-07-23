В Хабаровском крае за полгода построили 237 тысяч квадратных метров жилья

В Хабаровском крае за первое полугодие 2026 года введено в эксплуатацию 237 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть площадей приходится на индивидуальное жилищное строительство — 124 тысячи квадратных метров. На многоквартирные дома — 113 тысяч квадратных метров. Строительство ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве строительства Хабаровского края, региональным проектом «Жильё» на 2026 год установлен план по вводу жилья — не менее 520 тысяч квадратных метров. Эта же цифра зафиксирована в соглашении с Минстроем России. Таким образом, годовой показатель по вводу жилья достигнут на 45,6 процента.
Основной объём строительства многоквартирных домов приходится на Хабаровск. Активно застраивается северная часть города, в том числе в рамках комплексного освоения и развития территорий. Также ведётся строительство многоквартирных домов в Хабаровском муниципальном районе, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Амурске. В краевом правительстве отмечают, что текущие темпы строительства позволяют удерживать стоимость жилья на сбалансированном уровне.
По данным федеральной информационной системы государственной статистики, по итогам 2025 года средняя цена за один квадратный метр общей площади квартир на первичном рынке Хабаровского края составила 164 тысячи рублей. По этому показателю регион занимает шестое место среди 11 субъектов Дальневосточного федерального округа.
В прошлом году Хабаровский край перевыполнил установленный план на 6 процентов: введено в эксплуатацию 558 тысяч квадратных метров жилья, из них многоквартирные дома — 331 тысяча квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство — 227 тысяч квадратных метров.
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