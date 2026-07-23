В Хабаровском крае за полгода построили 237 тысяч квадратных метров жилья

Как сообщили в министерстве строительства Хабаровского края, региональным проектом «Жильё» на 2026 год установлен план по вводу жилья — не менее 520 тысяч квадратных метров. Эта же цифра зафиксирована в соглашении с Минстроем России. Таким образом, годовой показатель по вводу жилья достигнут на 45,6 процента.