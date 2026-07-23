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Мошенники нацелились на одиноких россиян: новая схема обмана превращает жертв в фигурантов уголовных дел

Мошенники начали использовать романтические знакомства для новой схемы обмана.

Источник: Комсомольская правда

Виртуальные свидания могут обернуться для россиян не только разбитым сердцем, но и уголовным делом. Специалисты компании «МегаФон» зафиксировали новую многоступенчатую аферу, которая начинается с поиска одиноких людей в соцсетях, а заканчивается установкой в их квартирах оборудования для незаконной связи. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Как выяснили эксперты, злоумышленники действуют по отработанной схеме, разбитой на три этапа. Сначала они втираются в доверие к жертве под видом потенциального партнера, а затем предлагают вложить деньги в фиктивный инвестиционный проект. После того как человек теряет свои сбережения, аферисты не исчезают, а убеждают его «отыграться» с помощью другой подработки, либо просят оказать содействие в некоем важном деле.

Кульминацией обмана становится появление в доме жертвы антенного шлюза — устройства, которое выглядит безобидно, но на самом деле является частью сим-бокса. Через этот прибор преступники совершают звонки, маскируя свои настоящие номера, а ничего не подозревающий владелец квартиры становится техническим администратором нелегальной сети. В итоге именно хозяину жилья грозит ответственность по уголовной статье, тогда как настоящие вдохновители аферы остаются безнаказанными.

Специалист по кибербезопасности Сергей Хренов пояснил, что жертвой может стать любой человек, с которым злоумышленникам удалось построить доверительные отношения, создавая видимость заботы и интереса. Он подчеркнул, что в особой зоне риска находятся те, кто уже потерял деньги и пребывает в эмоционально нестабильном состоянии в поисках быстрого заработка. По словам представителя компании, размещая чужое оборудование, доверчивый гражданин превращается в формального фигуранта дела.

Чтобы избежать подобных последствий, специалисты настоятельно рекомендуют скептически относиться к романтическим знакомствам в интернете, которые сопровождаются предложениями легкого заработка. Не следует устанавливать у себя дома неизвестные устройства по просьбе новых виртуальных друзей, а при поступлении таких подозрительных просьб необходимо сразу же обращаться в полицию.

Ранее стало известно, что в России набирает популярность новая схема мошенничества по телефону, в которой злоумышленники представляются старшими по дому для получения доступа к личным данным граждан.