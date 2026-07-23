Мошенники нацелились на одиноких россиян: новая схема обмана превращает жертв в фигурантов уголовных дел

Как выяснили эксперты, злоумышленники действуют по отработанной схеме, разбитой на три этапа. Сначала они втираются в доверие к жертве под видом потенциального партнера, а затем предлагают вложить деньги в фиктивный инвестиционный проект. После того как человек теряет свои сбережения, аферисты не исчезают, а убеждают его «отыграться» с помощью другой подработки, либо просят оказать содействие в некоем важном деле.