Мошенники нацелились на одиноких россиян: новая схема обмана превращает жертв в фигурантов уголовных дел

Виртуальные свидания могут обернуться для россиян не только разбитым сердцем, но и уголовным делом. Специалисты компании «МегаФон» зафиксировали новую многоступенчатую аферу, которая начинается с поиска одиноких людей в соцсетях, а заканчивается установкой в их квартирах оборудования для незаконной связи. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
Как выяснили эксперты, злоумышленники действуют по отработанной схеме, разбитой на три этапа. Сначала они втираются в доверие к жертве под видом потенциального партнера, а затем предлагают вложить деньги в фиктивный инвестиционный проект. После того как человек теряет свои сбережения, аферисты не исчезают, а убеждают его «отыграться» с помощью другой подработки, либо просят оказать содействие в некоем важном деле.
Кульминацией обмана становится появление в доме жертвы антенного шлюза — устройства, которое выглядит безобидно, но на самом деле является частью сим-бокса. Через этот прибор преступники совершают звонки, маскируя свои настоящие номера, а ничего не подозревающий владелец квартиры становится техническим администратором нелегальной сети. В итоге именно хозяину жилья грозит ответственность по уголовной статье, тогда как настоящие вдохновители аферы остаются безнаказанными.
Специалист по кибербезопасности Сергей Хренов пояснил, что жертвой может стать любой человек, с которым злоумышленникам удалось построить доверительные отношения, создавая видимость заботы и интереса. Он подчеркнул, что в особой зоне риска находятся те, кто уже потерял деньги и пребывает в эмоционально нестабильном состоянии в поисках быстрого заработка. По словам представителя компании, размещая чужое оборудование, доверчивый гражданин превращается в формального фигуранта дела.
Чтобы избежать подобных последствий, специалисты настоятельно рекомендуют скептически относиться к романтическим знакомствам в интернете, которые сопровождаются предложениями легкого заработка. Не следует устанавливать у себя дома неизвестные устройства по просьбе новых виртуальных друзей, а при поступлении таких подозрительных просьб необходимо сразу же обращаться в полицию.
Ранее стало известно, что в России набирает популярность новая схема мошенничества по телефону, в которой злоумышленники представляются старшими по дому для получения доступа к личным данным граждан.