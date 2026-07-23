Губернатор Кубани поздравил ветерана войны из Усть‑Лабинска со 101‑летием

Свой вклад в Великую Победу Юлия Кирилловна начала вносить с первых дней войны. В подмосковном госпитале она ухаживала за тяжелораненными бойцами, не щадя сил и времени, и одновременно осваивала профессию медсестры на специализированных курсах. Достигнув совершеннолетия, девушка без промедления отправилась на передовую, где ее профессионализм и чуткость стали опорой для раненых солдат. Юлия Кирилловна оказывала медицинскую помощь бойцам, пострадавшим в тяжелейших сражениях — в том числе при обороне Москвы и Ленинграда.
За проявленное мужество и самоотверженный труд Юлия Кирилловна удостоена ряда высоких государственных наград. Среди них — медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Каждая из этих наград — свидетельство личного подвига и неоценимого вклада в общее дело Победы.
После окончания войны судьба привела Юлию Кирилловну на Кубань. Вместе с семьей она обосновалась в Усть‑Лабинске, где продолжила трудиться по призванию: устроилась на должность старшей медсестры в местную детскую поликлинику. Много лет она посвятила заботе о здоровье подрастающего поколения, передавая свой опыт и сохраняя верность профессии.
В своем поздравлении Вениамин Кондратьев пожелал Юлии Кирилловне крепкого здоровья, душевного тепла, поддержки и внимания со стороны близких, а также благополучия и спокойствия.