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Губернатор Кубани поздравил ветерана войны из Усть‑Лабинска со 101‑летием

Сегодня жительница Усть‑Лабинска Юлия Кирилловна Кондакова отмечает 101‑й день рождения. Ветерана Великой Отечественной войны в своем канале в МАХ поздравил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: Соцсети Вениамина Кондратьева

Свой вклад в Великую Победу Юлия Кирилловна начала вносить с первых дней войны. В подмосковном госпитале она ухаживала за тяжелораненными бойцами, не щадя сил и времени, и одновременно осваивала профессию медсестры на специализированных курсах. Достигнув совершеннолетия, девушка без промедления отправилась на передовую, где ее профессионализм и чуткость стали опорой для раненых солдат. Юлия Кирилловна оказывала медицинскую помощь бойцам, пострадавшим в тяжелейших сражениях — в том числе при обороне Москвы и Ленинграда.

За проявленное мужество и самоотверженный труд Юлия Кирилловна удостоена ряда высоких государственных наград. Среди них — медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». Каждая из этих наград — свидетельство личного подвига и неоценимого вклада в общее дело Победы.

После окончания войны судьба привела Юлию Кирилловну на Кубань. Вместе с семьей она обосновалась в Усть‑Лабинске, где продолжила трудиться по призванию: устроилась на должность старшей медсестры в местную детскую поликлинику. Много лет она посвятила заботе о здоровье подрастающего поколения, передавая свой опыт и сохраняя верность профессии.

В своем поздравлении Вениамин Кондратьев пожелал Юлии Кирилловне крепкого здоровья, душевного тепла, поддержки и внимания со стороны близких, а также благополучия и спокойствия.

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