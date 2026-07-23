Губернатор Кубани поздравил ветерана войны из Усть‑Лабинска со 101‑летием

Свой вклад в Великую Победу Юлия Кирилловна начала вносить с первых дней войны. В подмосковном госпитале она ухаживала за тяжелораненными бойцами, не щадя сил и времени, и одновременно осваивала профессию медсестры на специализированных курсах. Достигнув совершеннолетия, девушка без промедления отправилась на передовую, где ее профессионализм и чуткость стали опорой для раненых солдат. Юлия Кирилловна оказывала медицинскую помощь бойцам, пострадавшим в тяжелейших сражениях — в том числе при обороне Москвы и Ленинграда.