Кратковременный дождь прогнозируют синоптики районам Хабаровского края

О вероятности кратковременного дождя предупредили хабаровчан синоптики Дальневосточного УГМС. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», осадки возможны завтра, 24 июля, в ночные и в обеденные часы. Температура в Хабаровске при этом будет находиться в пределах +18..+20 °C и +28..+30 °C соответственно, а восточный ветер достигнет 5−10 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре прогнозируется погода без осадков. Ночью — до +15..+17 °C, днем — около +26..+28 °C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/c.
На юге региона возможен кратковременный дождь при слабом юго-восточном ветре. Температура воздуха предстоящей ночью будет в пределах +20..+22 °C, а днем прогреется до +24..+28 °C.
На север края 24 июля пройдет без существенных осадков. Ночью столбик термометра покажет около +8..+17 °C, а днем будет уже в пределах +13..+29 °C. Ветер различных направлений от слабого до умеренного.
Температура воды в Амуре у Хабаровска — 25,1°C, уровень доходит до 311 см и в ближайшие двое суток поднимется еще на 15−20 см. Рядом с Комсомольском-на-Амуре отмечается 232 см, а около Николаевска-на-Амуре — 122 см.