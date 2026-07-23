Кратковременный дождь прогнозируют синоптики районам Хабаровского края

О вероятности кратковременного дождя предупредили хабаровчан синоптики Дальневосточного УГМС. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», осадки возможны завтра, 24 июля, в ночные и в обеденные часы. Температура в Хабаровске при этом будет находиться в пределах +18..+20 °C и +28..+30 °C соответственно, а восточный ветер достигнет 5−10 м/c.