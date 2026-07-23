В подтопленные деревни Башкирии доставили около 6 тонн питьевой воды

«Употребляйте только кипяченую или бутилированную воду. Если есть сомнения в качестве воды, обязательно прокипятите ее. Не пейте воду из неизвестных источников, особенно из тех, которые попали в зону подтопления. Используйте воду из колодцев и скважин только после получения лабораторных заключений о ее безопасности. После того как вода уйдет, обязательно проведите дезинфекцию дома и придомовой территории, а также дератизацию — обработку от грызунов (мышей и крыс), которые являются переносчиками опасных инфекций», — дали рекомендации в ведомстве.