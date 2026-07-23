Красноярцам объяснили, как сменить фамилию после свадьбы

Если желание сменить фамилию возникло позже, надо обратиться в любой отдел ЗАГС, независимо от места регистрации. Для этого понадобятся паспорт, свидетельства о рождении и заключении брака, а при наличии детей — их свидетельства. Госпошлина за перемену имени с 2025 года составляет 5 тысяч рублей.