Красноярцам объяснили, как сменить фамилию после свадьбы

Красноярцам рассказали, как супруги могут изменить фамилию после регистрации брака. Есть два варианта: сделать это сразу при заключении брака или спустя годы. Об этом сообщили в агентстве ЗАГС Красноярского края.
Отмечается, что самый простой способ — указать новую фамилию в заявлении на регистрацию брака. Тогда она автоматически попадёт в свидетельство о браке. Дополнительных заявлений не нужно, оплачивается только госпошлина — 350 рублей.
Если желание сменить фамилию возникло позже, надо обратиться в любой отдел ЗАГС, независимо от места регистрации. Для этого понадобятся паспорт, свидетельства о рождении и заключении брака, а при наличии детей — их свидетельства. Госпошлина за перемену имени с 2025 года составляет 5 тысяч рублей.
Заявление рассматривают 30 дней. После этого выдаётся свидетельство о перемене фамилии, с которым можно заменить остальные документы.
Сменить фамилию можно и на фамилию супруга, и на двойную.
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