В Советской психоневрологической больнице в Югре модернизировали пищеблок

Новое оборудование для пищеблока поступило в Советскую психоневрологическую больницу в поселке Алябьевском Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Техника закуплена при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В учреждение поступили пароконвектоматы. Они позволяют готовить блюда с использованием пара и горячего воздуха одновременно. Этот щадящий режим термической обработки максимально сохраняет витамины, микроэлементы и другие полезные вещества, а также значительно улучшает вкус, аромат и внешний вид еды.
Помимо улучшения потребительских свойств пищи, использование пароконвектоматов позволило существенно повысить эффективность работы пищеблока: сократилось время приготовления, упростились процессы контроля за качеством, а готовые блюда теперь отличаются стабильно высоким качеством вне зависимости от загрузки кухни. Все это положительно сказывается на уровне комфорта пациентов и общем качестве предоставляемой медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.