Дипломаты оценили производство масла и вина на Дону. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области. Дипломаты, аккредитованные в регионе, совместно с представителями областной власти посетили ключевые предприятия Азовского и Багаевского районов. Гости осмотрели производственные площадки, наглядно демонстрирующие аграрный и промышленный потенциал Дона. В Новоалександровской промзоне делегация побывала на заводе АСВА. Это крупнейшее в России предприятие по производству льняного масла. Производственные мощности рассчитаны на переработку 148,5 тысячи тонн масличных семян ежегодно. Сырье поставляют аграрии Южного и Приволжского федеральных округов, преимущественно из Ростовской области. За первые шесть месяцев 2026 года завод переработал 51,6 тысячи тонн льна. Предприятие выпустило 19 тысяч тонн масла и 30,2 тысячи тонн жмыха. Продукцию активно закупают Китай, Турция, страны Южной Америки, а также российские компании, работающие в сфере животноводства и аквакультуры. В Багаевском районе иностранные гости посетили местный винодельческий комплекс. Там они познакомились с донскими традициями виноделия и уникальными автохтонными сортами винограда, которые успешно выращивают в этом районе.