Волгоградцы массово страхуют жилье от падения обломков БПЛА

Жители Волгограда, как и других регионов России, с весны массово страхуют жилье от атак БПЛА. К такому выводу пришли страховщики, отмечая, что новый вид страхования увеличивает стоимость полиса на 10−15 процентов.
Буквально за несколько месяцев спрос на такие услуги заметно вырос, а крупные компании начали добавлять в договоры покрытие ущерба от взрывной волны и работы систем ПВО, — пишет «Ъ».
Только в марте каждый второй запрос на полис для квартиры предусматривал покрытие риска атаки дрона. Застраховать от падения обломков можно бытовое строение, автомобиль или жизнь. Цена такой защиты составляет в среднем 0,1 процента от стоимости квартиры или 0,15 процента от оценки дома.
Юрист Сергей Кислов пояснил, что договор содержит множество нюансов. Выплата возможна только при наличии в полисе прямых формулировок о военных действиях или террористическом акте. Кроме того, страховым случаем признается только то, по которому возбуждено уголовное дело.
Для получения выплаты потребуется документ от компетентных органов, подтверждающий причину ущерба. Юристы рекомендуют внимательно изучать правила страховой компании перед оформлением договора, чтобы избежать спорных ситуаций при наступлении страхового случая.
Ранее сообщалось, что женщинам могут начать добавлять пенсионные баллы за детей.