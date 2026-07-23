Ветеринар Шеляков объяснил, почему не стоит угощать животных молоком

Главный ветеринарный врач сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков заявил РИАМО, что молоко не может полностью заменить воду для питомцев и не подходит в качестве основного питания для взрослых животных. Более того, оно может спровоцировать диарею.
С детства мы привыкли видеть изображения кошек с миской молока, однако даже для людей этот продукт не является оптимальным в зрелом возрасте. Ветврач отметил, что у детей есть особый фермент, который помогает усваивать лактозу, но во взрослом возрасте его активность значительно снижается. В результате молочные продукты часто вызывают проблемы с пищеварением, такие как диарея. Это относится и к животным.
«Самое важное, что следует понимать, что молоко — не вода, а пища, на которой вскармливается детеныш. Заменять воду молоком неправильно. Кроме того, молоко — это скоропортящийся продукт», — подчеркнул Шеляков.
Хотя иногда можно побаловать домашнее животное молоком, в клинической практике его часто используют как лёгкое слабительное средство или для улучшения аппетита при определённых проблемах со здоровьем питомца.
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