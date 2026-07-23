Ветеринар Шеляков объяснил, почему не стоит угощать животных молоком

С детства мы привыкли видеть изображения кошек с миской молока, однако даже для людей этот продукт не является оптимальным в зрелом возрасте. Ветврач отметил, что у детей есть особый фермент, который помогает усваивать лактозу, но во взрослом возрасте его активность значительно снижается. В результате молочные продукты часто вызывают проблемы с пищеварением, такие как диарея. Это относится и к животным.