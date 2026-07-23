В Ростове на форуме представили проекты по адаптивному спорту, анимации и ИИ-полигону

Ростовская область участвует в форуме уже шестой год подряд. В этот раз от дончан поступило более 2600 инициатив, из которых эксперты отобрали десять самых перспективных. Среди них — проекты по созданию тренировочных пространств для адаптивных атлетов, популяризации науки через анимацию, восстановлению экосистемы малых рек, разработке ИИ-полигона для обработки данных и созданию органосберегающих имплантатов. Авторы этих идей представят регион в финале, который пройдет в Нижнем Новгороде. Победители получат комплексную поддержку своих проектов.