Фонд поддержки коллектива Теодора Курентзиса сменил руководителя

Фонд «МузыкаЭтерна» зарегистрирован в Москве в 2015 году. Это некоммерческая организация, созданная для поддержки на основе добровольных взносов коллектива Теодора Курентзиса MusicAeterna. Напомним, Теодор Курентзис с 2011 по 2019 год был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года является художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми.