Халатность полицейского в Красноярском крае унесла жизни двоих человек

Партизанский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении начальника отделения участковых уполномоченных полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, ему утвердили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двоих человек. По данным правоохранителей, весной минувшего года из колонии освободился заключенный, в отношении которого суд установил административный надзор сроком на 10 лет с рядом ограничений. Он должен был прибыть в одно из сел Манско-Уярского муниципального округа и встать на учет. Информация об этом заранее была передана начальнику отделения участковых уполномоченных. Однако он не передал материалы на исполнение подчиненным, поручений не дал, дело об административном надзоре не завел. Освободившийся мужчина находился в Красноярске, на что также не были приняты меры. Все документы пролежали в столе у обвиняемого до осени 2025 года. Оставшийся без контроля экс-заключенный за несколько месяцев совершил два убийства, несколько разбойных нападений и мошенничество. Обвиняемый полицейский свою вину не признает. В краевом главке полиции в свою очередь отметили, что сотрудник отстранен от прохождения службы. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел, привлечен к ответственности и понесет наказание в установленном законом порядке.