Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России

Кроме того, 20 июля Bloomberg писал, что в ЕС планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика при принятии нового пакета санкций против РФ, одобрение которого застопорилось в последние недели. Шесть стран, входящих в состав союза, выступили против новых санкций. Первое государство в списке выступало с инициативой не вводить ограничения на перевозку российского СПГ.