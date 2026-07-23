Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза (ЕС) утвердили сокращенный 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

Послы стран Европейского союза (ЕС) утвердили сокращенный 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

По данным ТАСС, пока документом не вводится полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Собеседник агентства также добавил, что главный оператор морских перевозок в ЕС Греция «сможет продолжать доставку российского СПГ в третьи страны».

До этого в Financial Times (FT) утверждали, что греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение перевозки сжиженного природного газа из России.

Кроме того, 20 июля Bloomberg писал, что в ЕС планируют обсудить как минимум три сценария выхода из тупика при принятии нового пакета санкций против РФ, одобрение которого застопорилось в последние недели. Шесть стран, входящих в состав союза, выступили против новых санкций. Первое государство в списке выступало с инициативой не вводить ограничения на перевозку российского СПГ.