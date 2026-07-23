Юрий Шалабаев проверил улицы Нижнего Новгородв после мощного ливня

Шалабаев лично проверил проблемные в прошлом точки — Черный пруд и перекрёсток Ковалихинской и Белинского, где раньше вода стояла часами. Сейчас острой проблемы там не зафиксировано. Локальные лужи на дорогах всё ещё встречаются, однако масштабных подтоплений нет. Аварийные бригады последовательно занимаются уборкой упавших веток и деревьев, к работам также привлечены сотрудники и техника ресурсоснабжающих организаций.