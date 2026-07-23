«Сменили имя и фамилию»: три красноярки с фиктивными ипотеками обманули банк на 4 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанут три местные жительницы, которых обвиняют в мошенничестве с ипотечными кредитами на строительство загородных домов. По версии следствия, они получили у банка более 4,2 млн рублей, хотя строить дома не собирались.
Одна из обвиняемых из-за плохой кредитной истории сменила имя и фамилию, получила новый паспорт и оформила фиктивную регистрацию. После этого она подала онлайн-заявку на ипотеку, указав несуществующий доход около 200 тыс. рублей. Её знакомая помогла подобрать участок, найти риелтора и организовать сделку.
В банк направили поддельные документы, в том числе договор подряда и квитанцию о первоначальном взносе. После этого женщина получила первый транш около 1 млн рублей. Чтобы получить следующий платеж, нужно было подтвердить начало строительства. На участке установили металлические трубы, сфотографировали их через приложение и отправили снимки в банк как доказательство работ. Третий транш банк не выдал, но часть денег уже успели обналичить.
По версии следствия, вторая участница действовала похожим образом. Она также сменила имя, оформила фиктивную регистрацию и получила от банка три транша на сумму более 3,2 млн рублей. Вместо дома на участке появилась только деревянная бытовка. Общий ущерб банку превысил 4,2 млн рублей. Часть денег не вернули.
Трем краснояркам предъявили обвинение по статье о мошенничестве в сфере кредитования в крупном размере. Одну из них также обвиняют в покушении на преступление, еще одну считают пособницей в обоих эпизодах. Имущество обвиняемых арестовали почти на 5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы.