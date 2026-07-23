«Сменили имя и фамилию»: три красноярки с фиктивными ипотеками обманули банк на 4 млн рублей

В банк направили поддельные документы, в том числе договор подряда и квитанцию о первоначальном взносе. После этого женщина получила первый транш около 1 млн рублей. Чтобы получить следующий платеж, нужно было подтвердить начало строительства. На участке установили металлические трубы, сфотографировали их через приложение и отправили снимки в банк как доказательство работ. Третий транш банк не выдал, но часть денег уже успели обналичить.