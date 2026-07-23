Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя теннисистка из России Октябрева начала выступать за Чехию

Теннисистка Алиса Октябрева, родившаяся в Москве, теперь официально представляет Чехию.

Теннисистка Алиса Октябрева, родившаяся в Москве, теперь официально представляет Чехию. На её странице на сайте WTA появился чешский флаг. 17-летняя спортсменка живёт в Чехии с двух лет и начала заниматься теннисом в четыре года.

В июне этого года Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос». В финале она разгромила китаянку Сунь Синьжань — 6:2, 6:1.

Смена спортивного гражданства произошла на фоне действующих ограничений. С 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России. Российские спортсмены могут выступать на турнирах WTA и ATP только в нейтральном статусе, а к Кубку Билли Джин Кинг и Кубку Дэвиса не допускаются вовсе.

Ранее Евгений Плющенко объяснил, почему его 13-летний сын Александр уходит под флаг Азербайджана. По словам фигуриста, в России у юного спортсмена не было шансов пробиться на международную арену.