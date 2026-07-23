17-летняя теннисистка из России Октябрева начала выступать за Чехию

Теннисистка Алиса Октябрева, родившаяся в Москве, теперь официально представляет Чехию. На её странице на сайте WTA появился чешский флаг. 17-летняя спортсменка живёт в Чехии с двух лет и начала заниматься теннисом в четыре года.
В июне этого года Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос». В финале она разгромила китаянку Сунь Синьжань — 6:2, 6:1.
Смена спортивного гражданства произошла на фоне действующих ограничений. С 2022 года Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России. Российские спортсмены могут выступать на турнирах WTA и ATP только в нейтральном статусе, а к Кубку Билли Джин Кинг и Кубку Дэвиса не допускаются вовсе.
Ранее Евгений Плющенко объяснил, почему его 13-летний сын Александр уходит под флаг Азербайджана. По словам фигуриста, в России у юного спортсмена не было шансов пробиться на международную арену.