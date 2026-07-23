Волгоградская область проводит рабочую неделю дождями

В субботу жители Волгограда могут выходить из дома без зонтов — по прогнозам метеорологов, горожан ожидает солнечный и поистине жаркий день при +37 градусах в тени. А вот некоторые районы региона начнут выходные с осадков. Впрочем, после пятничной непогоды они покажутся волгоградцам лишь «остатками былой роскоши».