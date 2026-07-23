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Рейсы из Новосибирска в Батуми показали стопроцентную загрузку

Направление оказалось очень востребованным у жителей Сибири.

Источник: Om1 Новосибирск

Прямые рейсы из Новосибирска в Батуми оказались полностью загружены. Как сообщает аэропорт Толмачёво со ссылкой на авиакомпанию Red Wings, спрос на это направление в обоих направлениях достигает 100%.

По данным перевозчика, интерес к полётам связан с востребованностью отдыха на черноморском побережье Грузии. Для жителей Сибири прямой рейс позволяет добраться до Батуми без пересадок примерно за пять часов.

«Red Wings первой открыла для сибиряков прямое авиасообщение с Батуми — одним из самых популярных зарубежных направлений в маршруте авиакомпании», — говорится в сообщении.

Полётная программа стартовала в конце мая и будет действовать до октября 2026 года. Из Толмачёво самолёты вылетают по понедельникам в 07:50 и по четвергам в 09:50 по местному времени.

Обратные рейсы из международного аэропорта Батуми имени Александра Картвели выполняются по средам в 00:50 и по воскресеньям в 22:30 по местному времени. На линии работают самолёты Ту-204 и Ту-214.