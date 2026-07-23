На Урале во время сплава перевернулось пять лодок: детей унесло течением, их отец утонул

Спасатели отмечают, что на реке есть много крутых спусков, похожих на небольшие водопады. Лодки сорвались с них и перевернулись. В одной из перевернувшихся лодок сплавлялась семья: дети 9 и 13 лет, а также их отец. Детей, которые были в жилетах, унесло течением, но они остались живы. А вот отец утонул. Его тело пока не найдено.