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На Урале во время сплава перевернулось пять лодок: детей унесло течением, их отец утонул

На Урале во время сплава по Исети двоих детей унесло течением, их отец утонул.

Источник: Комсомольская правда

22 июля в Свердловской области во время сплава по реке Исеть в районе деревни Малая Кодинка перевернулись пять лодок. До этого туристы не стали регистрироваться в МЧС. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург».

Спасатели отмечают, что на реке есть много крутых спусков, похожих на небольшие водопады. Лодки сорвались с них и перевернулись. В одной из перевернувшихся лодок сплавлялась семья: дети 9 и 13 лет, а также их отец. Детей, которые были в жилетах, унесло течением, но они остались живы. А вот отец утонул. Его тело пока не найдено.

Ранее сообщалось, что в ночь с 22 на 23 июля в реке Урал в Челябинской области утонули двое мужчин.

14 июля в Магнитогорске утонул 12-летний мальчик. Днем и вечером спасатели и добровольцы осматривали берег и ближайший отрезок реки, но мальчика найти не удалось. Его тело обнаружили водолазы на четырехметровой глубине только день спустя.

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