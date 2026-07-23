Распределенный спрос на редкоземы загрузит заводы Урала и Сибири

Редкоземельные металлы с некоторых пор называют вторым золотом. Без них немыслимы современные сельское хозяйство, медицина, металлургия, электроника, оптика, энергетика, автомобиле- и авиастроение, ОПК, дальнейшее освоение космоса.
Глобальными лидерами по добыче этих химических элементов являются Китай (70 процентов мирового объема), США, Австралия и Мьянма. Большой интерес к редкоземам также проявляют Индия, Саудовская Аравия и Иран. Россия является второй в мире по запасам редкоземов, при этом не входит даже в топ-30 по разделению оксидов, необходимых для извлечения чистых металлов. Три четверти из них мы импортируем, а по некоторым позициям зависим от зарубежных поставок на все 90 процентов. Поэтому одна из стратегических задач — выстроить полный цикл: от извлечения руды до выпуска высокотехнологичной продукции.
На сегодняшний день связка Ловозерского горно-обогатительного комбината в Мурманской области и Соликамского магниевого завода (СМЗ) обеспечивает получение группового концентрата — продукта первой стадии переработки сырья, который представляет собой смесь нескольких редкоземельных элементов. Согласно программе, разработанной при участии Минпромторга РФ, к 2028 году соликамцы выйдут на производство продукции более высокого передела — разделенных оксидов металлов высокой чистоты. Они, в свою очередь, являются материалами для изготовления постоянных магнитов — незаменимых элементов электродвигателей, высокоскоростного подвижного состава, беспилотных летательных аппаратов, ветрогенераторов, современного медоборудования, жестких дисков и так далее. Также в Заполярье продолжают разрабатывать новые месторождения лития, используемого в накопителях энергии.
На территории Красноярского края, Хакасии, Тывы и Иркутской области формируется другой кластер, Ангаро-Енисейский, его специализацией станет глубокая переработка цветных, редких и редкоземельных металлов. Планируется, что к 2040 году там, помимо постоянных магнитов, накопителей энергии и электродвигателей, будут выпускать оптоволокно, порошки для 3D-печати, компоненты для технологий искусственного интеллекта.
По сути, появится отечественная сырьевая база для литья микролегированной стали, изготовления печатных плат, солнечных батарей, сверхпроводников, лазерных и СВЧ-материалов и многого другого, включая продукцию двойного назначения.
Россия — вторая в мире по запасам сырья, но не входит даже в топ-30 по разделению оксидов.
Реализация этого проекта укрепит технологический суверенитет, национальную безопасность и глобальную конкурентоспособность России, подчеркивают представители кластера. Уже в следующем году некоторые производства выйдут на этап строительно-монтажных работ, их запуск намечен на 2030−2031 годы.
Конечная задача всей отрасли — чтобы объем внутреннего потребления и самих редкоземельных металлов, и конечной продукции из них окупал функционирование производственных цепочек полного цикла. Дело в том, что на китайских месторождениях концентрация полезных элементов в руде достигает пяти процентов, в России же этот показатель — от силы три процента, следовательно, добыча и обогащение требуют дополнительных капиталовложений. Отсюда настойчивые просьбы металлургов о налоговых послаблениях, поддержке энергетической и транспортной инфраструктуры, преференциях для готовой продукции.
Но взгляды на дальнейшую стратегию отрасли у ее представителей несколько расходятся. К примеру, гендиректор СМЗ, председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов смотрит в будущее с оптимизмом, связывая перспективы с налаживанием выпуска постоянных магнитов, а в конечном счете — с развитием электротранспорта в стране в целом. Электробусы, не зависящие от поставок нефтепродуктов, уже довольно востребованы в крупных городах.
В то же время генеральный директор предприятия «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов приводит такую калькуляцию: Китай с его полуторамиллиардным населением ежегодно выпускает 300 тысяч тонн редкоземельных магнитов, Россия, где проживает в десять раз меньше, должна по идее ориентироваться на цифру в 30 тысяч тонн. Однако на внутреннем рынке такое количество не переварить. Достаточно сказать, что после 2030-го в нашей стране планируется производить всего 3000 тонн магнитов в год. Идея Андриянова заключается в том, чтобы, наращивая производство, сбывать продукцию дружественным странам: Индии, Вьетнаму, Индонезии и другим. Численность их населения в сумме приближается к двум миллиардам человек, там ожидается рост продаж электромобилей, дронов, ветрогенераторов и робототехники, при этом желания попасть в зависимость от Китая у этих рынков нет.
Наращивая производство, можно сбывать продукцию Индии, Вьетнаму, Индонезии и другим государствам Азии, где проживают два миллиарда человек.
— Идеальная картина, с моей точки зрения, когда мы договариваемся с партнерами по Глобальному Югу и формируем распределенный спрос на 100 тысяч тонн магнитов в год, — рассуждает эксперт.
В этом случае понадобится еще примерно 15−30 таких проектов, как в Соликамске, причем себестоимость российской продукции будет экономически обоснованной, а объемы производства закроют и внутреннее потребление, и экспорт, уверен предприниматель.
ЦИФРА.
28,5 миллиона тонн составляют разведанные запасы 15 из 17 редкоземов в России, по данным федерального минприроды.