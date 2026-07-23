Распределенный спрос на редкоземы загрузит заводы Урала и Сибири

В то же время генеральный директор предприятия «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов приводит такую калькуляцию: Китай с его полуторамиллиардным населением ежегодно выпускает 300 тысяч тонн редкоземельных магнитов, Россия, где проживает в десять раз меньше, должна по идее ориентироваться на цифру в 30 тысяч тонн. Однако на внутреннем рынке такое количество не переварить. Достаточно сказать, что после 2030-го в нашей стране планируется производить всего 3000 тонн магнитов в год. Идея Андриянова заключается в том, чтобы, наращивая производство, сбывать продукцию дружественным странам: Индии, Вьетнаму, Индонезии и другим. Численность их населения в сумме приближается к двум миллиардам человек, там ожидается рост продаж электромобилей, дронов, ветрогенераторов и робототехники, при этом желания попасть в зависимость от Китая у этих рынков нет.