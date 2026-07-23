Красноярские школьники и пенсионеры вместе шьют «костюмы лешего» для бойцов СВО

Швейная бригада учащихся трудится в основном с мая по август. Пенсионерки — круглый год. Каждый месяц в молодёжной бригаде работают 5 человек. Летом рабочий день ребят длится четыре часа, в осенне-весенний период — около 2 часов. Швейная бригада даёт возможность подросткам освоить полезную профессию и увидеть, что их труд приносит реальную пользу. Ведь за каждым изделием стоят бойцы, которым нужна поддержка. Часто ребята вкладывают в посылки открытки для бойцов СВО с личными пожеланиями. Талисманом так же является и всеми любимый Чебурашка.