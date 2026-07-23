Красноярские школьники и пенсионеры вместе шьют «костюмы лешего» для бойцов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Так бойцы швейной бригады Трудового отряда главы города помогают участникам специальной военной операции.
Сегодня 30 комплектов маскировочных костюмов отправлено по назначению.
А швейная бригада трудового отряда главы города (ТОГГ) готовит новую партию вещей для участников специальной военной операции. В неё войдут дождевики, вещмешки, маскировочные костюмы «Леший».
Ребята занимаются кроем, сборкой и шитьём вещей для наших бойцов в зоне проведения СВО на базе Центра творческого развития «Мастерица» и Красноярского техникума промышленного сервиса.
За 2,5 месяца участники отряда раскроили 60 дождевиков, сшили 40 вещмешков, изготовили 35 тактических браслетов и сплели 50 маскировочных костюмов. При выборе изделий для изготовления ребята опираются на потребности бойцов.
В Красноярске сложилось хорошее сообщество волонтёров тыла. Это порядка 100 объединений, в них — 5 тысяч добровольцев. Они своими руками шьют вещи, делают окопные свечи, проводят сбор помощи и отправляют грузы для солдат. Среди волонтёров и ребята швейной бригады Трудового отряда главы города. Подростки помогают фронту с 2023 года. Они помогают пенсионеркам, которые не только шьют костюмы, но и собирают личные деньги на покупку ткани и атрибутов.
Швейная бригада учащихся трудится в основном с мая по август. Пенсионерки — круглый год. Каждый месяц в молодёжной бригаде работают 5 человек. Летом рабочий день ребят длится четыре часа, в осенне-весенний период — около 2 часов. Швейная бригада даёт возможность подросткам освоить полезную профессию и увидеть, что их труд приносит реальную пользу. Ведь за каждым изделием стоят бойцы, которым нужна поддержка. Часто ребята вкладывают в посылки открытки для бойцов СВО с личными пожеланиями. Талисманом так же является и всеми любимый Чебурашка.
Ветеран СВО Дмитрий Работников, приехавший к участникам бригады, рассказал, как зимний костюм «Леший» спас его от гибели: вражеские дроны не увидели его на снегу.
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