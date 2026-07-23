Как правильно собирать грибы: полезные советы и предостережения для начинающих

Общие принципы Life.ru разбирал в материале «Сезон грибов в Подмосковье: правила сбора» — вот упрощённая версия для тех, кто идёт впервые. Главное правило сбора грибов звучит просто: берите только те грибы, которые знаете без сомнений. Не «вроде похож», не «дома посмотрю», не «спрошу у соседки», а именно знаете. Если гриб вызывает вопрос, он остаётся в лесу.