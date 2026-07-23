В пермской гимназии № 5 назначили нового руководителя

В гимназии № 5 Перми произошла смена руководства. Как сообщили в департаменте образования городской администрации, прежний директор Елена Москалева завершила работу в учреждении. Она приняла решение уйти с должности в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет «Business Class».