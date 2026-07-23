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В пермской гимназии № 5 назначили нового руководителя

Исполнять обязанности директора теперь будет Олеся Грекова.

Источник: Комсомольская правда

В гимназии № 5 Перми произошла смена руководства. Как сообщили в департаменте образования городской администрации, прежний директор Елена Москалева завершила работу в учреждении. Она приняла решение уйти с должности в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет «Business Class».

Елена Москалева имеет звание заслуженного учителя России и высшую квалификационную категорию. Педагогической деятельности она посвятила более полувека.

Исполнять обязанности директора теперь будет Олеся Грекова. Она имеет ученую степень кандидата исторических наук, является почетным работником сферы образования Российской Федерации и работает в системе образования свыше 20 лет. Ранее Олеся Грекова занимала пост заместителя директора, а также преподавала историю и обществознание.