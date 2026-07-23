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В Хабаровском крае Советская Гавань получила новые площадки для спорта

В городе с 2019 года благоустроили 39 парков, скверов и спортивных объектов.

В Хабаровском крае, в Советской Гавани, появились новые пространства для занятий спортом и отдыха, сообщает МАХ канал Хабаровский край.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В парке «Зеленый мыс» в прошлом году открыли инклюзивную зону активного отдыха «Спортивная арена». Площадка оборудована для тренировок на свежем воздухе и уже пользуется популярностью у жителей города.

Председатель районного общества инвалидов Елена Зацепина отметила, что при создании площадки учитывали пожелания тех, кто будет ей пользоваться.

«Сейчас лето, и мы перенесли наши занятия на свежий воздух. С нами советовались, какое оборудование необходимо закупить. Физической подготовке уделяется особое внимание, ведь это не только движение, но также общение и дружба», — рассказала она.

Также благодаря участию жителей во Всероссийском голосовании в Советской Гавани появится новый сквер «Аллея героев».

Всего в 2026 году в Хабаровском крае планируют благоустроить 63 общественные территории.