В Хабаровском крае Советская Гавань получила новые площадки для спорта

В Хабаровском крае, в Советской Гавани, появились новые пространства для занятий спортом и отдыха, сообщает МАХ канал Хабаровский край.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В парке «Зеленый мыс» в прошлом году открыли инклюзивную зону активного отдыха «Спортивная арена». Площадка оборудована для тренировок на свежем воздухе и уже пользуется популярностью у жителей города.
Председатель районного общества инвалидов Елена Зацепина отметила, что при создании площадки учитывали пожелания тех, кто будет ей пользоваться.
«Сейчас лето, и мы перенесли наши занятия на свежий воздух. С нами советовались, какое оборудование необходимо закупить. Физической подготовке уделяется особое внимание, ведь это не только движение, но также общение и дружба», — рассказала она.
Также благодаря участию жителей во Всероссийском голосовании в Советской Гавани появится новый сквер «Аллея героев».
Всего в 2026 году в Хабаровском крае планируют благоустроить 63 общественные территории.