Два автомата и боеприпасы изъяли у жителя Нижегородской области

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по региону, оперативники изъяли автомат Калашникова калибра 5,45 мм с шестью магазинами и более чем 290 патронами к нему. Вторым экземпляром оказался чешский автомат CZ 805 BREN — тоже с магазином и боеприпасами. Кроме того, среди «находок» оказался порох. Общий вес и предназначение изъятого сейчас устанавливают эксперты.