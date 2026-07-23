Мобильный комплекс контроля оплаты парковки заработал в Минске

«Программа сверяет данные: произведена оплата или нет. Если оплаты нет, то через 15 минут производится повторная фиксация. Если и в этом случае оплата не произошла, будет формироваться претензия», — рассказал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.