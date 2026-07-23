Мобильный комплекс контроля оплаты парковки заработал в Минске

Комплекс установлен в автомобиле Belgee X50 с наклейками «Безопасность движения». Аппаратура комплекса сканирует номера автомобилей на платных парковках и вычисляет тех, кто не внес оплату за парковочное место.
«Программа сверяет данные: произведена оплата или нет. Если оплаты нет, то через 15 минут производится повторная фиксация. Если и в этом случае оплата не произошла, будет формироваться претензия», — рассказал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.
Директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов уточнил, что в случае если собственник не отреагирует на претензию, составляется исковое заявление, которое направляется в суд.
В Минске на данный момент насчитывается 77 платных парковок, из которых семь — закрытого типа. На платных парковках в общей сложности 7063 места.