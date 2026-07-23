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Мобильный комплекс контроля оплаты парковки заработал в Минске

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Мобильный комплекс, который контролирует оплату парковки, начал работать в Минске, его презентация состоялась накануне, сообщили в Мингорисполкоме.

Источник: Telegram / Мингорисполком

Комплекс установлен в автомобиле Belgee X50 с наклейками «Безопасность движения». Аппаратура комплекса сканирует номера автомобилей на платных парковках и вычисляет тех, кто не внес оплату за парковочное место.

«Программа сверяет данные: произведена оплата или нет. Если оплаты нет, то через 15 минут производится повторная фиксация. Если и в этом случае оплата не произошла, будет формироваться претензия», — рассказал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.

Директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов уточнил, что в случае если собственник не отреагирует на претензию, составляется исковое заявление, которое направляется в суд.

В Минске на данный момент насчитывается 77 платных парковок, из которых семь — закрытого типа. На платных парковках в общей сложности 7063 места.