Послы стран ЕС всё же согласовали 21-й пакет санкций, несмотря на разногласия

Напомним, что ранее постпредам стран Евросоюза не удалось согласовать 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции, которая заблокировала документ. Афины не устроили ограничения на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны. А идею ограничить импорт трески и минтая не одобрили Франция и Германия.
* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России.
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