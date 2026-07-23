Дина Аверина не смогла зарядить электромобиль в Нижнем Новгороде

Олимпийская гимнастка Дина Аверина и её супруг, фигурист Дмитрий Соловьев, вернулись в Нижний Новгород после отдыха в Испании. Как ранее рассказывала спортсменка, рожать малыша она планирует в родном городе.
После возвращения домой пара сразу же отправилась на плановый прием ко врачу, а после планировала зарядить свой электромобиль. Однако сделать это они не смогли.
«Оказывается, в Нижнем это большая проблема. Мы объехали несколько станций, и зарядки нигде не работают», — рассказала Дина Аверина.
В итоге пара не расстроилась и отправилась завтракать в кафе.
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