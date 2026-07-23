В Минспорте раскрыли причину закрытия футбольного клуба «Иркутск»

«Министерство спорта Иркутской области все это непростое время для клуба находилось на постоянной связи с руководством, вместе мы искали возможности для оздоровления финансовой ситуации и выхода из кризиса, вели работу по поиску спонсоров и привлечению средств из внебюджетных источников. К огромному сожалению, ситуация в лучшую сторону не изменилась», — сказал глава ведомства.
Виктор Учеватов добавил, что в рамках государственной политики в сфере спорта сейчас меняются подходы к финансированию. Расходы на профессиональные клубы сокращаются, а приоритет отдается развитию детско-юношеского направления и массового спорта.
Также министр выразил благодарность футболистам и тренерскому штабу за вклад в развитие иркутского футбола. Отдельно он отметил владельца и генерального директора компании «Сервико» Виктора Захарова, который оказывал поддержку клубу и помогал сохранить профессиональную команду.
Ранее агентство сообщало, что футбольный клуб «Иркутск», боровшийся на протяжении нескольких месяцев за выживание, прекратил свое существование. О роспуске команды сообщил и.о. главного тренера Илья Кунгуров в своих соцсетях. Причиной стали проблемы с финансированием клуба, которые не удалось решить.