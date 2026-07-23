В Минспорте раскрыли причину закрытия футбольного клуба «Иркутск»

«Министерство спорта Иркутской области все это непростое время для клуба находилось на постоянной связи с руководством, вместе мы искали возможности для оздоровления финансовой ситуации и выхода из кризиса, вели работу по поиску спонсоров и привлечению средств из внебюджетных источников. К огромному сожалению, ситуация в лучшую сторону не изменилась», — сказал глава ведомства.