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По нацпроекту в Советской Гавани благоустроили уже 19 дворов

Ремонтные работы во всех дворах провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Один из таких объектов — двор дома № 18 на улице Пионерской. В прошлом году он победил в конкурсе и получил деньги на благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас во дворе появился новый асфальт, бордюры и фонари. Также там установили.

Ремонтные работы во всех дворах провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Один из таких объектов — двор дома № 18 на улице Пионерской. В прошлом году он победил в конкурсе и получил деньги на благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас во дворе появился новый асфальт, бордюры и фонари. Также там установили детскую площадку. Отметим, что сами жители активно следят за ходом ремонта их придомовой территории, делают замечания подрядчику и вносят свои инициативы.