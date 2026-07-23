В США гремучая змея укусила девочку, которая хотела забрать посылку

В этом году укусы гремучих змей стали происходить значительно чаще, чем раньше. Причиной специалисты называют аномальную жару, которая держится в штате с марта. По данным Los Angeles Times, Калифорнийская система контроля за отравлениями (California poison control system) за этот год с зарегистрировала уже 277 обращений по поводу укусов — это почти столько же, сколько фиксируют за целый обычный год. От укусов гремучих змей в этом году в Калифорнии уже погибли три человека.