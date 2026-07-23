В США гремучая змея укусила девочку, которая хотела забрать посылку

Трехлетняя девочка в штате Калифорния попала в реанимацию после укуса гремучей змеи. Ядовитая рептилия прятались под посылкой Amazon, которую ребенок пытался забрать у дома, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел 13 июля. Девочка по имени Адди выбежала во двор вместе с матерью Линн, чтобы забрать посылку, брошенную у ворот дома семьи в городе Санта-Кларита. Под коричневым конвертом пряталась калифорнийская гремучая змея вида Crotalus helleri, которая укусила девочку за левую руку. Об этом отец Адди, Мэнни Барахас, рассказал в соцсетях — в обращении с просьбой о сборе средств на лечение дочери.
После укуса девочку доставили в больницу, где ей ввели первую дозу противоядия. Позже медики перевели ее в другое учреждение с педиатрическим отделением интенсивной терапии, где ей сделали еще две инъекции противоядия. Лечение помогло, и состояние девочки заметно улучшилось.
«Сейчас она чувствует себя прекрасно. На левой руке, где ее укусили, все еще синяк. Она в приподнятом настроении, держится молодцом, но все время спрашивает, почему ее укусила змея», — поделился отец ребенка в интервью телеканалу KTLA.
В этом году укусы гремучих змей стали происходить значительно чаще, чем раньше. Причиной специалисты называют аномальную жару, которая держится в штате с марта. По данным Los Angeles Times, Калифорнийская система контроля за отравлениями (California poison control system) за этот год с зарегистрировала уже 277 обращений по поводу укусов — это почти столько же, сколько фиксируют за целый обычный год. От укусов гремучих змей в этом году в Калифорнии уже погибли три человека.
Специалисты отмечают, что гремучие змеи обычно стараются избегать людей и не нападают без причины. Однако они способны укусить, если почувствуют угрозу, окажутся загнанными в угол или их застанут врасплох — именно это, судя по всему, произошло в случае с Адди.
Ребенка спасли после укуса змеи.
Ранее подобный случае произошел с двухлетней американкой Куинн Робертсон. Девочка отправилась в путешествие по восточному Колорадо вместе с родителями Коллин и Бреттом Робертсонами. По словам 37-летней Коллин Роберсон, она взяла дочь на прогулку и вскоре услышала, как девочка закричала. Женщина посмотрела под ноги и увидела рядом гремучую змею. Сама Коллин Робертсон была на тот момент на восьмом месяце беременности. Она взяла дочь на руки и увидела на ее теле два следа от укуса.
По словам родителей Куинн Робертсон, состояние девочки быстро ухудшалось, дыхание ребенка стало поверхностным. Вскоре девочка потеряла сознание. Мать начала делать ей искусственное дыхание прямо на подъездной дорожке, пока семья ждала скорую помощь.
Медики приехали через 30 минут после вызова, еще 10 минут они ждали, чтобы ребенка можно было транспортировать в больницу по воздуху. В больнице состояние юной пациентки врачи пытались стабилизировать почти два часа. Далее ей ввели 30 ампул с противоядием. Кроме того, ей сделали переливание крови и подключили к аппарату ИВЛ. Дыхательную трубку из трахеи ребенка извлекли через два дня после укуса змеи, тогда же Куинн Робертсон открыла глаза. Примерно через неделю после укуса девочку выписали из больницы.
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