«Свободных агентов хватает»: Тренер Назаров анонсировал горячее трансферное лето в КХЛ

Он выразил надежду на скорые яркие переходы и пожелал всем хоккеистам найти себе команды, в том числе опытным игрокам и своим старым челябинским друзьям. Совсем скоро клубы официально выйдут из отпуска, начнутся тренировочные лагеря и рутинная работа в зале и на льду, подчеркнул тренер в разговоре с «Чемпионатом».