Роботы не доехали: Дроны ВС РФ сорвали снабжение ВСУ в Сумской области

Удар по роботизированным платформам нанесли в течение суток после того, как их обнаружили средства воздушной разведки. Цели выявили во время комплексного наблюдения за местностью. Подразделения беспилотных систем продолжают работу в круглосуточном режиме, контролируя перемещение объектов в зоне ответственности. Уничтожение такой техники осложняет снабжение передовых подразделений ВСУ и нарушает доставку боекомплекта и продовольствия.