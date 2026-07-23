Роботы не доехали: Дроны ВС РФ сорвали снабжение ВСУ в Сумской области

Удар по роботизированным платформам нанесли в течение суток после того, как их обнаружили средства воздушной разведки. Цели выявили во время комплексного наблюдения за местностью. Подразделения беспилотных систем продолжают работу в круглосуточном режиме, контролируя перемещение объектов в зоне ответственности. Уничтожение такой техники осложняет снабжение передовых подразделений ВСУ и нарушает доставку боекомплекта и продовольствия.
Ранее сообщалось об обнаружении замаскированных украинских дронов- «ждунов» в Сумской области. Беспилотники противника находились вдоль дорог и троп, где их планировали использовать для внезапных атак по технике или военнослужащим.
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