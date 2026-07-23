Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роботы не доехали: Дроны ВС РФ сорвали снабжение ВСУ в Сумской области

Три наземных робототехнических комплекса украинской армии были уничтожены в Сумской области с помощью FPV-дронов группировки войск «Север». Техника противника использовалась для перевозки боеприпасов и продовольствия ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил командир роты БПЛА с позывной Логист.

Источник: Life.ru

Удар по роботизированным платформам нанесли в течение суток после того, как их обнаружили средства воздушной разведки. Цели выявили во время комплексного наблюдения за местностью. Подразделения беспилотных систем продолжают работу в круглосуточном режиме, контролируя перемещение объектов в зоне ответственности. Уничтожение такой техники осложняет снабжение передовых подразделений ВСУ и нарушает доставку боекомплекта и продовольствия.

Ранее сообщалось об обнаружении замаскированных украинских дронов- «ждунов» в Сумской области. Беспилотники противника находились вдоль дорог и троп, где их планировали использовать для внезапных атак по технике или военнослужащим.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше