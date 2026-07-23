Первый в России беспилотный поезд метро в Москве проехал больше 4 тыс. км

По его словам, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Для обеспечения безопасности испытаний и по требованию закона в кабине находится машинист, но за все время испытаний ему пока еще ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики.