Первый в России беспилотный поезд метро в Москве проехал больше 4 тыс. км

«В январе вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы дали старт испытаниям первого в стране беспилотного поезда метро. За полгода экспериментальный состав, созданный на базе модели “Москва-2024”, успешно преодолел более 4 тыс. километров по Большой кольцевой линии. Пока — без пассажиров», — написал Собянин.
По его словам, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика движения. Для обеспечения безопасности испытаний и по требованию закона в кабине находится машинист, но за все время испытаний ему пока еще ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматики.
«Первые поездки беспилотного поезда метро с пассажирами планируется начать уже в 2027 году, а к 2030 году Большая кольцевая станет первой полностью беспилотной линией нашего метро. Автоматическими станут все 94 состава, курсирующих по БКЛ», — добавил мэр.
После успешных испытаний Москва будет готова делиться передовыми технологиями с регионами, помогая развивать и повышать безопасность городского транспорта по всей стране, отметил Собянин. Кроме того, до 2030 года на федеральной территории «Сириус» при поддержке правительства Москвы планируется открыть уникальный испытательный комплекс для беспилотных транспортных технологий. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2026 с председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.