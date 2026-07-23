Когда начинается и заканчивается вторая смена в школе

В 2018 году президент Владимир Путин поручил отказаться от обучения во вторую смену в российских школах. Несмотря на это, такой формат занятий до сих пор сохраняют в ряде регионов. РБК Life рассказывает, когда начинается и заканчивается вторая смена и какие у нее есть плюсы и минусы.