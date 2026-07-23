Когда начинается и заканчивается вторая смена в школе

В 2018 году президент Владимир Путин поручил отказаться от обучения во вторую смену в российских школах. Несмотря на это, такой формат занятий до сих пор сохраняют в ряде регионов. РБК Life рассказывает, когда начинается и заканчивается вторая смена и какие у нее есть плюсы и минусы.
Содержание.
Что это.
Разрешение.
Время.
Расписание.
Плюсы и минусы.
Вопросы.
Главное.
Что такое вторая смена в школе.
Вторая смена в школе — это организация учебного процесса, при которой занятия начинаются после окончания первой смены, обычно после полудня. Вторую смену открывают в образовательных организациях, где не хватает учебных кабинетов для одновременного обучения всех классов в первую половину дня.
Вторая смена появилась как способ увеличить вместимость школ без строительства новых зданий. Наибольшее распространение она получила в период массовой жилищной застройки, когда число учеников росло быстрее, чем образовательная инфраструктура. Сегодня обучение во вторую смену постепенно сокращают благодаря строительству новых школ, однако во многих регионах оно по-прежнему сохраняется.
С какого класса в школе начинается вторая смена.
Согласно действующим санитарным правилам, вторая смена может быть установлена со 2-го класса.
Во вторую смену не могут обучаться:
ученики 1-х классов;
ученики 5-х классов;
ученики выпускных 9-х и 11-х классов;
классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья [1].
Разрешена ли вторая смена в школе.
Российское законодательство не запрещает школам организовывать обучение во вторую смену. Однако такой режим должен соответствовать санитарным требованиям и правилам организации образовательного процесса. Запрещено обучение в три смены.
Закон об образовании предоставляет образовательным организациям право самостоятельно определять режим занятий и расписание, если они соответствуют требованиям законодательства и санитарных норм [2].
Режим занятий во вторую смену школа определяет самостоятельно.
(Фото: kzww / Shutterstock / FOTODOM).
Во сколько в школе начинается и заканчивается вторая смена.
Единого времени начала второй смены законодательство не устанавливает. Обычно уроки начинаются в промежутке с 12:30 до 14:00 — после окончания занятий первой смены и санитарного перерыва. При этом между первой и второй сменами школа обязана провести уборку и проветривание помещений.
Продолжительность второй смены зависит от расписания конкретной образовательной организации, однако по санитарным правилам занятия должны завершаться не позднее 19:00 [1].
Расписание второй смены в школе.
Единого расписания второй смены в России нет. Каждая школа самостоятельно устанавливает время начала и окончания уроков с учетом санитарных требований, количества классов и продолжительности учебного дня.
Примерное расписание звонков для второй смены:
1-й урок — 12:10−12:55;
2-й урок — 13:05−13:50;
3-й урок — 14:00−14:45;
4-й урок — 14:55−15:40;
5-й урок — 15:50−16:35 [3].
Плюсы и минусы второй смены в школе.
У второй смены есть как преимущества, так и недостатки. Для одних школьников такой график позволяет лучше высыпаться и спокойнее начинать учебный день, для других — становится причиной сложностей с организацией свободного времени и внеклассными занятиями.
Плюсы второй смены:
Возможность выспаться. Ученикам не нужно вставать рано утром, поэтому им проще приходить на уроки бодрыми;
Меньше спешки перед школой. У ребенка остается больше времени на завтрак, сборы и выполнение домашних дел;
Можно посещать дополнительные занятия утром. Некоторые дети до начала уроков успевают сходить на спортивные секции, кружки или позаниматься с репетиторами;
Утренние часы можно использовать для подготовки к урокам. До школы есть время повторить материал, выполнить часть домашних заданий или подготовиться к контрольным.
Минусы второй смены:
Меньше свободного времени после школы. После окончания занятий остается меньше времени на отдых, домашние задания и общение с семьей;
Сложнее совмещать учебу с кружками и секциями. Большинство дополнительных занятий проходят во второй половине дня и могут совпадать с уроками;
Режим ребенка может не совпадать с графиком родителей. Взрослым сложнее планировать совместные дела и контролировать учебу школьника;
Домашние задания приходится делать вечером. Ребенку сложнее сосредоточиться как на последних уроках, так и во время самостоятельной работы после них;
Возвращение зимой в темное время суток небезопасно. Это особенно актуально для школьников младших классов;
Может меняться режим питания. Поздний учебный день требует перестроить привычное время завтрака, обеда и перекусов.
При обучении во вторую смену школьники могут делать уроки до начала уроков.
(Фото: Maria_Usp / Shutterstock / FOTODOM).
Частые вопросы.
Куда жаловаться на вторую смену в школе?
Вторая смена не является нарушением закона, поэтому жаловаться только на факт обучения во второй половине дня нельзя. Однако родители могут обратиться с жалобой, если школа нарушает санитарные нормы, не соблюдает требования к расписанию или не учитывает права учащихся.
Перед обращением в контролирующие органы рекомендуем сначала направить письменное обращение директору школы. В заявлении можно запросить разъяснения причин введения второй смены, информацию о соответствии расписания санитарным требованиям и попросить рассмотреть возможность изменения режима обучения.
Если проблему не решили, можно обратиться:
в муниципальный орган управления образованием (департамент или управление образования города или района). Он контролирует работу подведомственных школ и может проверить организацию учебного процесса;
в региональное министерство образования. Обращение можно подать через официальный сайт ведомства или портал государственных услуг;
в Роспотребнадзор, если есть подозрения на нарушение санитарных требований. Например, уроки заканчиваются позже установленного времени, нарушаются требования к продолжительности учебного дня или организации смен;
в прокуратуру, если другие обращения не помогли или есть признаки нарушения прав ребенка.
При обращении важно указать:
название школы и класс;
расписание второй смены;
конкретную проблему (например, слишком позднее окончание занятий, невозможность посещать обязательные дополнительные занятия);
ссылки на документы или нормы, которые, по мнению родителей, нарушают.
При этом необходимо учитывать: если школа организовала вторую смену из-за нехватки кабинетов и при этом соблюдает требования законодательства, контролирующие органы не обязаны переводить класс на обучение утром. Возможность отмены второй смены обычно зависит от наличия свободных помещений и решения администрации школы или учредителя.
Как избежать второй смены в школе?
Полностью отказаться от второй смены родители не могут: школа вправе организовывать обучение во второй половине дня, если она при этом соблюдает требования законодательства и санитарные нормы. Однако есть несколько способов попытаться изменить расписание.
Подать заявление директору школы. Родители могут попросить перевести ребенка в первую смену, если есть свободные места и возможность изменить расписание. Решение принимает администрация школы с учетом загруженности кабинетов и учебного плана.
Обратиться в управляющий совет школы. Вопросы организации учебного процесса могут обсуждать с участием родителей и представителей администрации.
Направить обращение в местный орган образования. Если вторая смена создает существенные сложности или школа, по мнению родителей, нарушает требования к организации обучения, можно обратиться в департамент или управление образования.
Рассмотреть перевод в другую школу. Если в конкретной школе нет возможности организовать обучение утром, единственным вариантом может стать выбор другой образовательной организации.
Главное о второй смене в школе.
Вторая смена в школе — это организация учебного процесса, при которой занятия проходят после обеда из-за нехватки кабинетов для обучения всех классов утром.
Несмотря на поручение президента отказаться от второй смены, такой формат сохраняют в некоторых российских школах из-за ограниченной вместимости образовательных учреждений.
Закон не запрещает вторую смену в школе: образовательные организации могут самостоятельно устанавливать расписание при соблюдении санитарных требований. Третья смена не допускается.
Вторую смену нельзя установить для учеников 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Вторая смена обычно начинается с 12:30 до 14:00 и должна завершаться не позднее 19:00. Точное расписание зависит от конкретной школы.
Среди преимуществ второй смены — возможность выспаться, спокойно подготовиться к урокам утром, заниматься дополнительными занятиями до школы и выполнять часть домашних заданий заранее.
Основные минусы второй смены — меньше свободного времени после уроков, сложности с посещением кружков и секций, позднее выполнение домашних заданий, изменение режима сна и питания.
Родители не могут пожаловаться только на сам факт обучения во вторую смену, так как это законно. Обращения возможны при нарушении санитарных норм или прав учащихся.
Чтобы попытаться перевести ребенка в первую смену, родители могут обратиться к директору школы, управляющий совет, органы образования или рассмотреть перевод в другое учреждение.
Отмена второй смены зависит от наличия свободных кабинетов и возможностей школы организовать обучение в первой половине дня.