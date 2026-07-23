Когда выйдет 5-й сезон «Ведьмака». Дата, сюжет и актеры

В четвертом сезоне «Ведьмака» роль Геральта из Ривии впервые исполнил Лиам Хемсворт, что вызвало резкое недовольство зрителей. За первую неделю после выхода продолжение набрало всего 7,4 млн просмотров, тогда как третий сезон за тот же период посмотрели 15,2 млн раз [1]. Финал «Ведьмака» будет основан на последних книгах одноименной саги Анджея Сапковского и завершит историю героев. РБК Life узнал, когда выйдет пятый сезон и кто в нем появится.