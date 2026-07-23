Когда выйдет 5-й сезон «Ведьмака». Дата, сюжет и актеры

В четвертом сезоне «Ведьмака» роль Геральта из Ривии впервые исполнил Лиам Хемсворт, что вызвало резкое недовольство зрителей. За первую неделю после выхода продолжение набрало всего 7,4 млн просмотров, тогда как третий сезон за тот же период посмотрели 15,2 млн раз [1]. Финал «Ведьмака» будет основан на последних книгах одноименной саги Анджея Сапковского и завершит историю героев. РБК Life узнал, когда выйдет пятый сезон и кто в нем появится.
Содержание.
Главное.
Дата.
Сюжет.
Актеры.
Интересные факты.
Главное о сериале «Ведьмак».
Оригинальное название: The Witcher.
Платформа: Netflix.
Создательница: Лорен Шмидт Хиссрик.
Актеры: Лиам Хемсворт, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Эймон Фэррен, Джои Бэти, Анна Шаффер, Мими М. Кайиса, МайАнна Бёринг, Махеш Джаду.
Постер 4 сезона сериала «Ведьмак».
(Фото: Netflix).
Дата выхода 5-го сезона сериала «Ведьмак».
В апреле 2024 года Netflix анонсировал пятый сезон, который планировали снять почти сразу после четвертого [2]. В программе Live with Kelly and Ryan Лиам Хемсворт рассказал, что команда «Ведьмака» собиралась взять четырехмесячный перерыв после завершения предпоследнего сезона, а затем вернется к съемкам еще на восемь месяцев.
Точную дату выхода пятого сезона пока не объявили. По данным Deadline, премьера состоится в 2026 году или в середине сезона 2027-го [3].
Сюжет сериала «Ведьмак».
«Ведьмак» рассказывает историю Геральта из Ривии — мутанта и охотника на чудовищ, который связан «правом неожиданности» с принцессой Цири из разрушенного королевства Цинтра и могущественной чародейкой Йеннифэр из Венгерберга. Сериал основан на одноименной книжной саге польского писателя Анджея Сапковского.
1-й сезон.
События первого сезона охватывают несколько десятилетий и знакомят зрителей с тремя центральными персонажами сериала: Геральтом, Цири и Йеннифэр. Ведьмак Геральт, охотясь на чудовищ за деньги, ввязывается в политические интриги. Он спасает от проклятия Йожа из Эрленвальда, возлюбленного принцессы Паветты из Цинтры. В благодарность Геральт по праву неожиданности получает право на еще не рожденного ребенка Паветты, с которым он будет связан судьбой.
Первый сезон также раскрывает историю Йеннифэр. Будучи девочкой, она попадает в академию чародеек Аретузу и становится ученицей могущественной Тиссаи де Врие. В ходе магической трансформации ради красоты Йеннифэр жертвует возможностью иметь детей.
Когда войска Нильфгаарда захватывают и разрушают Цинтру, дочь Паветты Цири спасается бегством. Она скитается, скрываясь от преследователей и открывая в себе опасную магическую силу. Девочку преследует Кагыр — нильфгаардский рыцарь.
В финале сезона происходит битва у Соддена, где маги и чародейки сдерживают натиск нильфгаардцев. Йеннифэр исчезает, а раненый Геральт наконец-то встречается с чудом спасшейся Цири.
Генри Кавилл и Аня Чалотра в роли Геральта и Йеннифэр.
(Фото: Netflix).
2-й сезон.
Во втором сезоне Йеннифэр лишается магии и ищет способ вернуть силы. Геральт и Цири отправляются в крепость ведьмаков Каэр Морхен. Теперь юная наследница Цинтры учится выживать и использовать силу под руководством Геральта.
В сезоне зрителей знакомят с новыми ведьмаками: Эскелем, Ламбертом и Коэном. Одним из ключевых персонажей становится Весемир — наставник Геральта и старейший из ведьмаков Каэр Морхена.
Кагыр попадает в плен к Тиссае, которая пытает рыцаря, чтобы больше узнать о Нильфгаарде и их планах. Позже в Аретузе Йеннифэр обвиняют в предательстве: теперь, чтобы доказать верность чародеям, она должна убить Кагыра. Однако Йеннифэр освобождает пленника и сбегает с ним.
В конце сезона герои сталкиваются с Волет Мейр — древней сущностью, которая вселяется в Цири и убивает спящих ведьмаков в Каэр Морхене. Благодаря Йеннифэр Волет Мейр изгоняют, и чародейка возвращает утраченные способности. В финале также появляется отец Цири — император Нильфгаарда Эмгыр. Ранее он скрывался под именем Дани, которого Геральт спас от проклятия. Правитель хочет вернуть дочь и использовать ее способности в своих целях.
Фрейя Аллан в роли Цириллы.
(Фото: Netflix).
3-й сезон.
В начале третьего сезона Геральт, Йеннифэр и Цири пытаются скрыться от преследователей, которые хотят завладеть наследницей Цинтры из-за ее происхождения и способностей. Йеннифэр становится наставницей Цири и помогает ей развивать магические способности.
В сезоне появляется ряд новых важных персонажей, среди которых маг Вильгефорц, который играет значительную роль в политических событиях, а также принц Радовид из Редании и опытная лучница Мильва.
Ключевым событием становится Танеддский переворот — конфликт сильнейших чародеев, который приводит к расколу магического сообщества. Цири оказывается втянута в борьбу между Нильфгаардом, магами и другими силами Континента. В конце сезона Геральт получает тяжелые ранения, Цири остается одна и скрывается под новым именем, а Йеннифэр собирает союзников для поисков воспитанницы.
Чем закончился 4-й сезон сериала «Ведьмак».
Трисс помогает Йеннифэр использовать кровь Вильгефорца, чтобы выследить его. Когда Йеннифэр проходит через портал, она попадает в морской шторм, который затягивает чародейку в водоворот.
Цири возвращается в банду Крыс, узнав, что к ним направляется Лео Бонарт — жестокий наемник, нанятый нильфгаардскими властями. Героиня прибывает на место бойни и пытается противостоять Лео, но терпит поражение. Теперь Цири везут к отцу — императору Нильфгаарда Эмгыру.
В финале сезона Эмгыр спускается в подземелья и дает невидимому чудовищу брошь убитой Ренфри, которую носил Геральт. Существо должно выследить ведьмака по запаху и убить его.
Эмгыр, отец Цири, в исполнении Барта Эдвардса.
(Фото: Netflix).
Что будет в 5-м сезоне сериала «Ведьмак».
Netflix подтвердил, что последний сезон завершит историю Геральта, Йеннифэр и Цири. Ожидается, что в основу сюжета лягут последние романы Анджея Сапковского из саги о ведьмаке — «Башня Ласточки» и «Владычица Озера». Скорее всего, главных героев ждет решающее сражение против армии Нильфгаарда и штурм замка Стигга, а Нимуэ, она же владычица озера, станет одним из центральных персонажей финальной главы [4].
Актеры сериала «Ведьмак».
Генри Кавилл («Агенты А. Н. К. Л.», «Министерство неджентльменских дел», «Лига справедливости Зака Снайдера») — ведьмак Геральт из Ривии (1−3 сезон).
Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Молодые сердца», «Неудержимые 2») — ведьмак Геральт из Ривии (4−5 сезон).
Аня Чалотра («Убийства по алфавиту», «Страсть к приключениям») — чародейка Йеннифэр из Венгерберга, возлюбленная Геральта.
Фрейя Аллан («Планета обезьян: Новое царство», «Нечисть») — Цирилла, или Цири, принцесса Цинтры и дитя Старшей крови.
Джои Бэти («Белая королева», «Страйк») — Лютик, странствующий бард, спутник и друг Геральта.
МайАнна Бёринг («Аббатство Даунтон», «Доктор Кто») — Тиссая де Врие, ректор Аретузы, чародейка и наставница Йеннифэр.
Мими М. Кайиса («Доктор Кто», «Мистер Селфридж») — Фрингилья Виго, чародейка.
Анна Шаффер («Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Бесстрашная») — Трисс Меригольд, чародейка, подруга Йеннифэр и Геральта.
Эймон Фэррен («Твин Пикс», «Все святые») — Кагыр, нильфгаардский рыцарь.
Махеш Джаду («Марко Поло», «Тамерлан») — Вильгефорц, чародей.
Лоренс Фишбёрн («Матрица», «Ганнибал», «Ребята с улицы») — Регис, высший вампир, цирюльник и хирург.
Геральта из Ривии в первых трех сезонах сыграл Генри Кавилл, однако в октябре 2022 года актер объявил об уходе из проекта. Начиная с четвертого сезона Геральта играет Лиам Хемсворт. Основной актерский состав — Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Джои Бэти — остался прежним.
Ожидается, что в пятом сезоне к ролям вернутся Чжан Мэнъэр (Мильва), Эймон Фэррен (Кагыр), Лоренс Фишбёрн (Регис), Шарлто Копли (Лео Бонарт), Мими М. Кайиса (Фрингилья), Джеймс Пьюрфой (Скеллен), Анна Шаффер (Трисс) и Ша Десси (Нимуэ).
Регис в исполнении Лоренса Фишбёрна.
(Фото: Netflix).
Интересные факты о сериале «Ведьмак».
Съемки пятого сезона проходили на лондонской съемочной площадке Longcross Studios, а часть натурных сцен снимали в Южной Африке. По данным Variety, производство длилось около 28 недель — с марта по сентябрь 2025 года.
В артурианских легендах Нимуэ (также Ниниан, Вивиан, Вивиенна) — это озерная дева, которая воскрешает сэра Ланселота и дарит меч Экскалибур королю Артуру. В первой и третьей частях компьютерной игры «Ведьмак» Геральт также получает от владычицы озера меч — серебряный Арондит [5].
В финале книги «Владычица озера» Цири перемещает тяжело раненых Геральта и Йеннифэр на остров Яблонь, известный также как Авалон. В кельтской мифологии это зачарованный остров, куда попал раненый король Артур. Также считали, что Авалон — это потусторонний мир, рай.
Хемсворт несколько раз проходил игру «Ведьмак 3: Дикая Охота». Он считает ее одной из лучших видеоигр всех времен [6].
В преддверии четвертого сезона на официальном сайте Netflix выпустил обширный глоссарий мира «Ведьмака». В нем можно прочитать про заклинания, оружие, чудовищ, а также узнать больше о государствах и героях саги.
МайАнна Бёринг, актриса, которая сыграла Тиссаю де Врие, также озвучивает княгиню Анну Генриетту, троюродную тетю Цири, в дополнении «Кровь и вино» для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» [7].