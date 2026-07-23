Европа плавится: Синоптик оценила, доберётся ли до России 40-градусная жара

«В принципе, ничего не исключается. Но на наших картах на Западе температура пока ниже нормы — аномалия достигает минус 5 градусов, но она потихонечку уменьшается. Около нормы температура будет 26-го. То есть, по крайней мере, в ближайшую пятидневку нам это [приход аномальной жары] не грозит», — сказала она.
Специалист отметила, что полностью исключать приход экстремальной жары нельзя. Обычно подобные воздушные массы перемещаются с запада на восток, поэтому со временем они могут достичь и территории России. Вместе с тем скорость распространения таких волн заранее определить невозможно. По словам синоптика, они способны не только двигаться, но и надолго задерживаться в одном регионе.
Ранее синоптики сообщали о сильной жаре в турецкой Анталье. В среду, 22 июля, в регионе прогнозировался один из самых знойных дней лета: температура воздуха в тени должна была достигнуть 40−44 градусов, а ощущаемые значения под прямыми солнечными лучами — подняться примерно до 52 градусов.
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