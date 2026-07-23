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Россиянин за 80 дней доехал из Пхукета до Славянска-на-Кубани на велосипеде

Велопутешественник Андрей Павлов за 80 дней преодолел 12 тысяч километров и пять стран, добираясь из таиландского Пхукета до Славянска-на-Кубани.

Велопутешественник Андрей Павлов за 80 дней преодолел 12 тысяч километров и пять стран, добираясь из таиландского Пхукета до Славянска-на-Кубани. До конечной цели — родного Крыма — остаются считанные дни, пишет сайт KP.RU.

35-летний россиянин начал свой путь в мае, имея в кармане лишь несколько сотен долларов. Последние годы он жил в Таиланде, но решил вернуться домой и начать всё заново.

«Хочу, наконец, вернуть себе ту версию, которая была раньше, а была она именно в Крыму — на родном полуострове», — объяснил он. В соцсетях его путешествие назвали самым безумным велочелленджем года.

Впереди — последние сотни километров, жара и усталость. Но по сравнению с тем, что он уже пережил, это мелочи. Павлов признался, что на выходных пересёк границу России и не сдержал слёз.

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