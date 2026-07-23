Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без серьезных последствий: в Волгоградской области отбили атаку БПЛА

В России за ночь сбили 223 вражеских дрона.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область попала в число регионов, в которых прошедшей ночью отбивали атаку украинских БПЛА. Беспилотную опасность 23 июля 2026 года объявили в 0.48, сообщения об отбое жители получили в 5.29. По данным Минобороны, над территорией России уничтожили 223 вражеских дрона, в том числе — над Волгоградской областью. Глава региона Андрей Бочаров о последствиях для инфраструктуры и пострадавших среди населения не сообщал. Аэропорт «Сталинград» в ночь на 23 июля 2026 года работал штатно.

О серьезных последствиях атаки БПЛА сообщили главы нескольких российских регионов. В Воронежской области в результате пожара после прилета дрона загорелся частный дом, погиб трехлетний мальчик. В результате атаки ранены три человека. Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов.

Губернатор Ульяновской области заявил об атаке беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса. Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше