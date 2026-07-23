В Прикамье будут судить курьера, который сам попался на уловки мошенников

Курьера мошенников, который сам попался на их уловки, осудят в Пермском крае, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всё началось зимой 2025 года. 81-летней жительнице Чайковского позвонила неизвестная, представилась сотрудником оператора сотовой связи и попросила назвать номер СНИЛС — якобы для продления договора. Сразу же поступил второй звонок — уже «из правоохранительных органов» с сообщением о возбуждении уголовного дела за пособничество недружественному государству. Затем подключилась «адвокат» и посоветовала снять все сбережения, чтобы их не арестовали. Деньги нужно было передать через курьера. Женщина сняла со счёта больше полумиллиона рублей, но поняла, что разговаривала с мошенниками и обратилась в полицию.
Под контролем оперативников женщина передала курьеру муляж. Им оказался таксист, который просто взял заказ на доставку груза в Свердловскую область. На встрече его задержали.
В ходе следствия выяснилось: мужчина сам стал жертвой той же схемы — его запугали «причастностью к сотрудничеству с недружественной страной» и убедили перевести на «безопасные счета» около 3 миллионов рублей собственных сбережений. После этого ему предложили отработать долг, выполняя задания — развозить деньги. Теперь мужчина фигурирует в деле как обвиняемый по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Дело передано в суд.
«Не разглашайте по телефону персональные данные, номер СНИЛС, коды из смс-сообщений. При любом звонке от “представителей власти” или “банка” немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в организации по официальным номерам, а не из сообщений, которые вам поступают на телефон. Никогда не передавайте деньги или ценные вещи третьим лицам (таксистам, курьерам) по инструкциям неизвестных собеседников», — предупредили в полиции.