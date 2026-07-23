В Прикамье будут судить курьера, который сам попался на уловки мошенников

Всё началось зимой 2025 года. 81-летней жительнице Чайковского позвонила неизвестная, представилась сотрудником оператора сотовой связи и попросила назвать номер СНИЛС — якобы для продления договора. Сразу же поступил второй звонок — уже «из правоохранительных органов» с сообщением о возбуждении уголовного дела за пособничество недружественному государству. Затем подключилась «адвокат» и посоветовала снять все сбережения, чтобы их не арестовали. Деньги нужно было передать через курьера. Женщина сняла со счёта больше полумиллиона рублей, но поняла, что разговаривала с мошенниками и обратилась в полицию.