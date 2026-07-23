Иранские военные поразили радары THAAD и Patriot в Иордании

Днем ранее КСИР уже отчитывался об атаках на американские объекты в Иордании — на авиабазе Принц Хасан и авиабазе Король Фейсал. В Корпусе тогда заявили, что поразили ангары, где военные США готовили к вылетам истребители F-15, дроны и вертолеты. По их данным, уничтожено не менее восьми БПЛА MQ-9 и повреждены два вертолета.