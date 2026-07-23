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Иранские военные поразили радары THAAD и Patriot в Иордании

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американским системам ПВО и ПРО на территории Иордании. Об этом в четверг сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным Корпуса, иранские военные «в ответ на неоднократные акты агрессии против иранской территории уничтожили радар американской системы ПРО THAAD молниеносными ударами по американским базам».

В КСИР также утверждают, что под огонь попали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радар тактической ПВО C-RAM. Кроме того, удары нанесли по топливным складам, пункту техобслуживания вертолетов и складу вертолетного оборудования.

Днем ранее КСИР уже отчитывался об атаках на американские объекты в Иордании — на авиабазе Принц Хасан и авиабазе Король Фейсал. В Корпусе тогда заявили, что поразили ангары, где военные США готовили к вылетам истребители F-15, дроны и вертолеты. По их данным, уничтожено не менее восьми БПЛА MQ-9 и повреждены два вертолета.

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