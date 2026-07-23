Нижегородского охотника приговорили к ограничению свободы за гибель внучки

В апреле подсудимый взял внучку с собой на охоту. Как установил суд, после нескольких выстрелов и употребления алкоголя он не стал разряжать двуствольное ружье и поместил его между водительским и передним пассажирским сиденьями. При этом, в нарушение правил обращения с оружием, стволы были направлены в сторону задних сидений, где находилась девочка. Проехав еще на автомобиле по охотничьим угодьям, фигурант вышел из машины и стал извлекать ружье, случайно нажав курок. Потерпевшая получила ранение в голову, от которого умерла на месте.