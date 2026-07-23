Лунный посевной календарь на август 2026 для садоводов и огородников

В лунном посевном календаре перечислены благоприятные и неблагоприятные дни для работ в саду и огороде. Некоторые ориентируются на него, хотя влияние фаз Луны на растения не доказано научно. РБК Life рассказывает, какие дни в августе 2026 года подходят и не подходят для посадки, согласно лунному посевному календарю.