Лунный посевной календарь на август 2026 для садоводов и огородников

В лунном посевном календаре перечислены благоприятные и неблагоприятные дни для работ в саду и огороде. Некоторые ориентируются на него, хотя влияние фаз Луны на растения не доказано научно. РБК Life рассказывает, какие дни в августе 2026 года подходят и не подходят для посадки, согласно лунному посевному календарю.
Содержание.
Фазы Луны.
Посев.
Работы в огороде и саду.
Частые вопросы.
Эксперты, опрошенные РБК Life, считают, что лунный посевной календарь не имеет научного обоснования. Вы можете руководствоваться им, однако помните, что ключевой фактор для успешного проращивания семян — создание оптимальных условий, а не выбор конкретного дня для посадки.
Фазы Луны в августе 2026 года.
Растущая Луна (13−27 августа) — Луна увеличивается. Считается, что в этот период соки растений поднимаются к стеблю и листьям. Это хорошее время для работы с культурами, у которых развита надземная часть. Растения активно растут, поэтому можно сеять, пересаживать, поливать. Стоит осторожно обращаться со стеблями и листьями — они чувствительны из-за обилия соков.
Полнолуние (28 августа) — Луна видна целиком. За день до полнолуния, в саму дату и на следующий день не рекомендуется сажать и пересаживать растения. Можно бороться с вредителями.
Убывающая Луна (1−11, 29−31 августа) — Луна уменьшается. Считается, что в этот период соки растений опускаются вниз, можно работать с корнеплодами и проводить манипуляции у корней растений: полоть, удобрять.
Новолуние (12 августа) — Луна не видна. За день до новолуния, в саму дату и на следующий день лучше не сажать растения, заниматься другими садовыми работами [1], [2].
Лунный посевной календарь на август 2026: благоприятные и неблагоприятные дни.
Растительные культуры.
В августе можно посеять различные виды салата и зелени, редис, дайкон, репу, раннеспелые огурцы и горох [3]. Не забывайте укрывать культуры в открытом грунте на ночь — в последний месяц лета становится холоднее.
Благоприятные даты для посева растительных культур в августе 2026:
Салаты и зелень: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Редис, дайкон, репа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31.
Огурцы: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Горох: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Неблагоприятными для посева растительных культур в 2026 году считаются 12 и 28 августа. Также не рекомендуется сажать растения 11, 13, 27 и 29 августа.
Цветочные культуры.
В августе сеют люпины, колокольчики, гвоздики, васильки, виолы и разные мелколуковичные цветы: пролеску, мускари, крокусы [4].
Однолетние, двулетние и многолетние цветочные культуры по лунному календарю можно сажать 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 августа. Луковичные и клубневые — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31.
Неблагоприятными для посева цветочных культур в 2026 году считаются 12 и 28 августа. Также не рекомендуется сажать цветы 11, 13, 27 и 29 августа.
При работе на клумбах некоторые ориентируются на лунный посевной календарь.
(Фото: movit / Shutterstock / FOTODOM).
Работы в огороде и саду по лунному календарю в августе 2026.
В августе стараются ускорить созревание плодов: у высокорослых растений удаляют верхушки, бутоны и нижние листья. Корнеплоды окучивают и активно поливают, чтобы не допустить пересыхания и растрескивания земли — в августе нередко случаются засухи. Кусты обрезают, прищипывают и удобряют. С плодовых деревьев убирают подгнившие плоды, с земли собирают «падалицу».
Для разных садово-огородных работ благоприятны следующие августовские дни:
Прополка и прореживание растений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.
Внесение удобрений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.
Обрезка веток и побегов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.
Борьба с болезнями и вредителями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31.
Прививка деревьев и кустарников: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.
Заготовка и укоренение черенков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.
Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31.
Частые вопросы.
Запрещены ли садово-огородные работы в дни, которые не указаны благоприятными?
Не запрещены. Работать в огороде можно в любые удобные дни, потому что ученые не нашли взаимосвязи между лунными фазами и физиологией растений [5].
Какие работы с комнатными растениями рекомендуются по лунному календарю в августе 2026?
Однолетние, двулетние и многолетние комнатные растения можно сажать 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 августа. Луковичные и клубневые — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31.
Как сочетать лунный календарь с суровыми климатическими условиями, например, в Сибири?
Ориентируйтесь на требования культуры и местные климатические условия. «Даты посева и других агротехнических работ (когда высаживать рассаду, рыхлить, вносить удобрения) зависят от температуры почвы, воздуха, освещенности, достаточности увлажнения», — поделилась с РБК Life агрохимик, почвовед и растениевод Виктория Карелина.