Правительство обсуждает превращение «Госуслуг» в универсальную цифровую экосистему

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство России рассматривает различные предложения по дальнейшему развитию портала «Госуслуги», включая возможность создания на его базе универсальной цифровой экосистемы для граждан. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
По данным аппарата вице-премьера, одной из обсуждаемых инициатив является расширение функционала платформы с целью формирования единого цифрового пространства для взаимодействия граждан, бизнеса и государственных структур.
В правительстве отметили, что одним из ключевых преимуществ «Госуслуг» остается надежная система верификации пользователей. Благодаря этому портал может обеспечить доверенное взаимодействие между различными участниками цифровой среды.
При этом окончательные решения относительно стратегии развития сервиса пока не приняты. В аппарате Дмитрия Григоренко подчеркнули, что обсуждение возможных направлений модернизации платформы продолжается.