В Калининграде отложили нанесение турборазметки на перекрёстке улиц Покрышкина и Молодой Гвардии

Власти Калининграда перенесли нанесение турборазметки на перекрёстке улиц Покрышкина и Молодой Гвардии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Мероприятия по обновлению горизонтальной дорожной разметки на улице Покрышкина планируется провести после окончания ремонтных работ по Благовещенской (первый этап) с целью увязки единого объекта», — отметили в мэрии.
Ранее новую разметку планировали обустроить весной. По мнению специалистов, изменения помогут снизить аварийность на этом участке.
Турборазметку на круговых перекрёстках в Калининграде начали наносить несколько лет назад. Первым обустроили перекрёсток на площади Василевского. Это нововведение увеличивает пропускную способность транспортных узлов.