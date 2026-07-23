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ГЖД введет новую остановку для электрички Моховые Горы — Нижний Новгород

Состав будет отправляться на четыре минуты раньше.

Источник: Живем в Нижнем

Новая остановка появится у электрички Моховые Горы — Нижний Новгород с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Состав будет отправляться с Моховых Гор на четыре минуты раньше. В 21:40 он остановится на о.п. Дружба в 21:40, а в Нижний Новгород прибудет в 22:06.

Напомним, что в начале июля на указанном направлении начали курсировать дополнительные электрички. Меру приняли, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить транспортную доступность.

Ранее мы писали, что три электрички в Нижегородской области будут отправляться раньше.