ГЖД введет новую остановку для электрички Моховые Горы — Нижний Новгород

Новая остановка появится у электрички Моховые Горы — Нижний Новгород с 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Состав будет отправляться с Моховых Гор на четыре минуты раньше. В 21:40 он остановится на о.п. Дружба в 21:40, а в Нижний Новгород прибудет в 22:06.
Напомним, что в начале июля на указанном направлении начали курсировать дополнительные электрички. Меру приняли, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить транспортную доступность.
Ранее мы писали, что три электрички в Нижегородской области будут отправляться раньше.