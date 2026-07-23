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Главное об атаке БПЛА на Воронеж 23 июля: погибший, раненые, поврежденный склад

Ночью 23 июля беспилотники ВСУ атаковали Воронеж и шесть районов области. В пригороде областного центра в частном доме погиб трехлетний мальчик, его родители пострадали. В том же муниципалитете ранения получил 19-летний парень. Серьезнее всего повреждены склад одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения».

Источник: Коммерсантъ

Ночью 23 июля беспилотники ВСУ атаковали Воронеж и шесть районов области. В пригороде областного центра в частном доме погиб трехлетний мальчик, его родители пострадали. В том же муниципалитете ранения получил 19-летний парень. Серьезнее всего повреждены склад одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения».

По данным РСЧС, опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в 22:33. До полуночи тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА прозвучала в Богучарском, Кантемировском, Острогожском и Лискинском районах. Затем в 0:49 сирены сработали в Бутурлиновском районе, а в 1:15 — в Воронеже и Нововоронеже. В МЧС сообщили, что активная фаза работы ПВО была завершена в 6:38. Опасность атаки беспилотников в регионе пока сохраняется на всей территории.

Кроме того, дважды за ночь в Воронежской области объявляли ракетную опасность. В первый раз это произошло в 0:43 — отбой дали в 2:28. Во второй раз сирены включили в 4:02 — отмена опасности была объявлена в 4:52.

В Минобороны в 8:34 сообщили, что минувшей ночью над Россией были перехвачены и уничтожены 223 беспилотника самолетного типа. В Черноземье БПЛА сбили в Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областях.

Губернатор Александр Гусев опубликовал информацию о последствиях атаки двумя блоками. Около 7:00 в его канале в Max появился пост о том, что силы ПВО всю ночь отражали атаку ВСУ на гражданские объекты в регионе. Также уточнялось, что «есть пострадавшие и серьезные последствия».

Около 9:00 глава региона уточнил, что над Воронежем и шестью районами области обнаружены и уничтожены 36 беспилотников. В результате падения БПЛА в пригороде областного центра произошел пожар в частном доме. Погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения разной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний парень, но госпитализация ему не потребовалась.

Тогда же губернатор опубликовал данные о разрушениях. По его словам, были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». Также в 15 квартирах пяти МКД потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. В девяти частных домовладениях выбиты стекла, повреждены кровли и хозпостройки. Осколками также посекло около десятка автомобилей.

В Telegram-канале о воронежском складе Wildberries в пригородном Новоусманском районе сообщили, что объект временно не работает. Его закрыли еще в полночь и планировали открыть в 6:00, но этого не произошло. В пресс-службе маркетплейса «Ъ-Черноземье» сообщили, что «работа склада будет скоро восстановлена».

По данным издания «Вести Воронеж», с 23 июля логистический комплекс не принимает товары, плата за хранение уже поступившей продукции не начисляется продавцам до неопределенного срока. Отменен ряд штрафов.

В прокуратуре Воронежской области напомнили о работе горячей линии по вопросам защиты прав пострадавших при атаках БПЛА: +7 (473) 260−89−89. Надзор контролирует вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи. В ведомстве добавили, что прокурор выезжал на место сегодняшней атаки.

Следственный комитет России будет расследовать сегодняшнюю атаку дронов на Воронежскую область. В ведомстве сообщили, что планируют установить обстоятельства и причины удара, а также причастных к нему лиц.

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования родным и близким погибшего мальчика, а также сообщил, что администрация города готова оказать им всю необходимую поддержку.

Председатель воронежской облдумы Юрий Матузов выразил соболезнования семье погибшего ребенка от себя и от депутатского корпуса. Он также сообщил, что его родители госпитализированы, и назвал ночную атаку на регион одной из самых массовых.

Оказать поддержку пострадавшей семье пообещала и детский омбудсмен региона Ангелина Севергина. «Атаки по жилым кварталам, по домам, где спят семьи,—это удар по всем нам. И боль этой ночи останется с нами надолго», — заявила она.

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