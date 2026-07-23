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В Балахтинском районе семья ребенка-инвалида смогла вернуть деньги за вынужденно купленные медизделия

В Красноярском крае прокуратура помогла матери ребенка-инвалида вернуть деньги за медицинские изделия, которые должны были выдать бесплатно.

В Красноярском крае прокуратура помогла матери ребенка-инвалида вернуть деньги за медицинские изделия, которые должны были выдать бесплатно.

17-летний подросток с сахарным диабетом 1 типа состоит на учете в Балахтинской районной больнице. По закону он имеет право на бесплатное обеспечение необходимыми медицинскими изделиями. Когда пришло время получить инфузионный набор, в аптеках поселка его не оказалось. Из-за отсутствия изделия рецепт аннулировали. В итоге мать подростка купила набор за свои деньги.

Прокуратура Балахтинского района провела проверку и обратилась в суд. Центральный районный суд Красноярска встал на сторону ребенка. С регионального минздрава взыскали 11 645 рублей. Из них 6 645 рублей это стоимость инфузионного набора, еще 5 тыс. рублей компенсация морального вреда.

Решение пока не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.