В Балахтинском районе семья ребенка-инвалида смогла вернуть деньги за вынужденно купленные медизделия

17-летний подросток с сахарным диабетом 1 типа состоит на учете в Балахтинской районной больнице. По закону он имеет право на бесплатное обеспечение необходимыми медицинскими изделиями. Когда пришло время получить инфузионный набор, в аптеках поселка его не оказалось. Из-за отсутствия изделия рецепт аннулировали. В итоге мать подростка купила набор за свои деньги.